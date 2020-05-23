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برلمان

بعد زيادة الصادرات.. برلمانية: ترجع لحكمة القيادة السياسية فى احتواء الأزمة

السبت 23/مايو/2020 - 04:01 ص
صادرات مصر
صادرات مصر
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حسن رضوان
أشادت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ لتصل لـ 56.3% في ظل جائحة كورونا.

وأكدت "شاكر" لـ"صدى البلد"، أن منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد والحكومة تقوم بخطوات حكيمة من أجل السيطرة على الأزمة وتمثلت هذه الخطوات فى حماية المواطنين من فيروس كورونا الخطير، فضلا عن حماية الاقتصاد القومى من الانهيار.


وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الدول منذ فترة كبيرة طبق نظام الحظر الشامل لحماية المواطنين من أضرار الفيروس اللعين ولكن حتى الآن لم تتراجع أعداد الاصابات اليومية لديهم لاسيما أن معدلات الاقتصادي تضررت من هذا الحظر، ولكن حكمة القيادة السياسية وقرارها بالحظر الجزئي فضلا عن اتباع التعليمات واتخاذ قرارات سريعة بالكمامة الاجبارية وغيرها جعل مصر من الدول الأقل عددًا فى المصابين.

وتابعت النائبة حديثها:" اعداد الاصابات فى مصر لا يقارن بعدد الإصابات بالدول الأخرى حول العالم".

وكان ذلك بعد أن نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الانفوجراف ان قيمة الصادرات المصرية ارتفعت للسلع الأهم نسبيا وتضم 15 سلعة خلال الفترة من يناير حتي مارس 2020 بنسبة 56.3% من أجمالي قيمة الصادرات مقارنة بنحو 51.7% خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأشار الانفوجراف إلى انه من اهم السلع التي ارتفعت صادراتها، زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية عدا الخام بنسبة 10.7% من اجمالي الصادرات، وذهب بأهمية نسبية، بنسبة 10.2% من اجمالي الصادرات، وحمضيات طازجة او مجففة بأهمية نسبية 6.1% 

وأكد الانفوجراف ان ارتفاع قيمة عدد من الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بالرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩. 
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