بعد زيادة الصادرات.. برلمانية: ترجع لحكمة القيادة السياسية فى احتواء الأزمة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الدول منذ فترة كبيرة طبق نظام الحظر الشامل لحماية المواطنين من أضرار الفيروس اللعين ولكن حتى الآن لم تتراجع أعداد الاصابات اليومية لديهم لاسيما أن معدلات

تضررت من هذا الحظر، ولكن حكمة القيادة السياسية وقرارها بالحظر الجزئي فضلا عن اتباع التعليمات واتخاذ قرارات سريعة بالكمامة الاجبارية وغيرها جعل مصر من الدول الأقل عددًا فى المصابين.