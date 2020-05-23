رئيس جامعة طنطا يتواصل مع الطلاب الوافدين بالفيديو كونفرانس

تواصل الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا ، في لقاء مع عدد كبير من الطلاب الوافدين عبر "الفيديو كونفرانس"، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتعريفهم باستعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن الجامعة ستذلل كافة العقبات أمامهم في ظل أزمة كورونا، وذلك في حضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، للرد على كافة استفسارات الطلاب الوافدين المقيدين بالجامعة في السنوات النهائية والنقل والبرامج الجديدة.





أوضح د. مجدي سبع أن اللقاء تم مع الطلاب الوافدين من مختلف البدان العربية والأفريقية، مؤكدًا حرصه على طمأنة الطلاب ومراعاة الظروف الراهنة في ظل أزمة كورونا وتوقف حركة الطيران عند إعداد مواعيد الامتحانات للوافدين بالفرق النهائية.





من جانبه قال الدكتور الرفاعي مبارك، أن اللقاء استهدف الرد على استفسارات الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس بشأن الاختبارات ومواعيدها وآليات التقدم لها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكدا أن الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس سيسري عليهم نفس الضوابط التي تطبق على الطلاب المصريين سواء في سنوات النقل أو السنوات النهائية.





وأشار الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم توضيح الرؤية لطلاب الدراسات العليا الوافدين، والآليات الواجب اتباعها في المرحلة القادمة، موضحًا إمكانية أداء الطلاب الوافدين لدورات الحاسب الآلي واللغة الانجليزية والحصول على محتواها العملي "أونلاين" عبر موقع الجامعة.





بدوره، قدم الدكتور عماد عتمان، رؤية الجامعة عن التوعية وطرق مكافحة فيروس كورونا وتقديم الدعم النفسي للطلاب الوافدين، مؤكدًا أنه تم إنشاء آلية للتواصل بشكل مستمر عبر الانترنت للرد على أي استفسارات الطلاب الوافدين خلال أزمة كورونا.





ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بالجامعة أنه تم تحديد البرنامج الصيفي للطلاب الوافدين سواء بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، والرد على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بنظام التدريس والامتحانات للفرق الستة بالكلية.



