لحظة القبض على الخائن هشام عشماوي من السلطات الليبية وترحيله للأراضي المصرية





وخلال أحداث الحلقة، تم عرض لحظة القبض على الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، في ليبيا، الذي كان يرتدي حزامًا ناسفًا ويحاول تفجير نفسه، لكن خوفه منعه من ذلك، ويتم ترحيله إلى مصر.



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مواعيد عرض مسلسل الاختيار تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

فريق عمل مسلسل الاختيار مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.



