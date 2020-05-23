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فن

أخبار الفن.. حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز.. لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي في الاختيار

السبت 23/مايو/2020 - 12:43 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

كشفت صحيفة النهار اللبنانية حقيقة الشائعات التي تداولت حول وفاة النجمة فيروز، داخل مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة بيروت، إذ نفت الصحيفة هذه الأخبار، مؤكدة عدم مصداقيتها. 

انتهت قناة mbc الفضائية، من عرض حلقات برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، باستثناء حلقة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، ضمن الموسم الرمضاني لعام 2020. 

وخلال أحداث الحلقة، تم عرض مقطع فيديو أظهر لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي، إذ ظهر مكبل الأيدي، وبجواره الحرس من رجال الأمن، والضابط يتلو عليه نص الحكم بالإعدام، ويسأله عن الذي يريده قبل تنفيذ الإعدام، ليرد عشماوي، في لحظة ندم وانكسار قائلًا: «مبقاش ينفع خلاص». 

ظهر الفنان محمد رمضان، في إعلان لإحدى شركات اتصالات المحمول العربية، لعيد الفطر، بصحبة الطفلة فريدة حسام، التي جسدت دور ابنته «مريم» ضمن أحداث مسلسل «البرنس» المعروض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني 2020. 

رزق الفنان صابر الرباعي اليوم الجمعة بمولودة جديدة من زوجته "إخلاص" وقد أطلقا عليها اسم "شابة".

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