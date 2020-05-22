حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

كشفت صحيفة النهار اللبنانية حقيقة الشائعات التي تداولت حول وفاة النجمة فيروز، داخل مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة بيروت، إذ نفت الصحيفة هذه الأخبار، مؤكدة عدم مصداقيتها.
وقال الموسيقار غسان الرحباني، من عائلة زوج فيروز (عاصي الرحباني)، إن النجمة اللبنانية بخير، وهم يعتادون على تلك الشائعات التي تتردد كل سنة، وأكدت الصحيفة اللبنانية أن الفنانة بصحة جيدة، وتمكث داخل منزلها.
وكان أحدث ظهور لـ فيروز، في شهر أبريل الماضي، حينما تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لها، وهي تؤدي الصلاة من أجل الدعاء برفع وباء كورونا عن العالم.
وظهرت فيروز، وهي تجلس على كرسي وتحمل كتابا، في منزلها، وتردد بعض الأدعية الدينية التي تدعو بها الله لرفع هذا الوباء عن الشعوب.
يذكر أن رواد السوشيال ميديا، تداولوا صورة للنجمة فيروز بالكمامة، وفي الخلفية أغنيتها الشهيرة "خليك بالبيت"، لمواجهة فيروس كورونا.
تقول كلمات "خليك بالبيت": "خليك بالبيت هلق حبيت .. رح كون وحيدي وحدي فليت .. الله يخليك خليك بالبيت خليك .. خليك بالبيت هلق حبيت ,, رح كون حبيبي وحدي فليت .. الله يخليك خليك بالبيت خليك ,, خليك لا تروح مشتاقة ليك .. خليك كتير حبيت عينيك .. و ما بعرف ليش و بغار عليك".