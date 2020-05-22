حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

وكان أحدث ظهور لـ فيروز، في شهر أبريل الماضي، حينما تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لها، وهي تؤدي الصلاة من أجل الدعاء برفع وباء كورونا عن العالم.





وظهرت فيروز، وهي تجلس على كرسي وتحمل كتابا، في منزلها، وتردد بعض الأدعية الدينية التي تدعو بها الله لرفع هذا الوباء عن الشعوب.





يذكر أن رواد السوشيال ميديا، تداولوا صورة للنجمة فيروز بالكمامة، وفي الخلفية أغنيتها الشهيرة "خليك بالبيت"، لمواجهة فيروس كورونا.



