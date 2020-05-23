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محافظ البحر الأحمر يوضح إجراءات المحافظة خلال عيد الفطر..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 02:32 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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حمزة شعيب
كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،  كواليس استعداد المحافظة للتعامل مع المواطنين خلال فترة إجازة العيد.

وتابع حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"تم وضع عدة اشتراطات لتنظيم حركة الزائرين في ظل أزمة كورونا، فضلا عن استقبال عدد من الفنادق للزائرين".

ونوه  محافظ البحر الأحمر، إلى أنهم وضعوا اشتراطات صارمة بشأن تنظيم حركة مراكب النزهة بالإيجار، أو المراكب الخاصة، منوها بأنه في حالة مخالفة الشروط والربط بين المراكب يتم سحب رخصة "ريس المركب" ثم سحب رخصة المركب نفسه ثم توقيع غرامة مالية على المركب.

وأشار إلى أنه سيكون هناك مواعيد للدخول والخروج، حيث سيكون الخروج للبحر في السادسة صباحا، والعودة قبل الرابعة عصرا.

أعلنت وزارة الصحة الإحصائيات الجديدة ، الخاصة بإصابات ووفيات كورونا في مصر ، و جاءت أبرز الأقام في البيان كالتالي ، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي ، وعدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

كما أعلنت الوزارة ، أن تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد،  المتحدث الرسمي للوزارة، أن  جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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