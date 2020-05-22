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أخبار البلد

عداد كورونا في مصر: 15786 إصابة.. شفاء 4374 .. و 707 حالات وفاة

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:40 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة الإحصائيات الجديدة ، الخاصة بإصابات ووفيات كورونا في مصر ، و جاءت أبرز الأقام في البيان كالتالي ، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي ، وعدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

كما أعلنت الوزارة ، أن تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 11 حالة جديدة.


وقال الدكتور خالد مجاهد،  المتحدث الرسمي للوزارة، أن  جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 707 حالات وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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