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ديني

حكم نقل زكاة الفطر من بلد إلى آخر للمغتربين في الخارج

السبت 23/مايو/2020 - 07:03 ص
زكاة الفطر
زكاة الفطر
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محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى آخر بالنسبة للمغتربين.


وأضاف مركز الأزهر، أن المصلحة تجيز نقل أموال الزكاة من بلد الاغتراب إلى الموطن الأصلي وللمزكي احتساب قيمة زكاة الفطر بحسب أقوات أهل البلد الأصلية ويغيرها إلى عملة بلده.


وأشار إلى أنه بعد ذلك يرسل المزكي الأموال لمن ينوب عنه في إخراجها للفقراء في موطنه، منوها أن زكاة الفطر مُتعلِّقة بالأبدان لا بالأموال، ومكان إقامة المُسلم المُزكِّي هو المُعتَبر في زكاة فِطره.


حكم التكاسل عن إخراج زكاة الفطر
أرسل شخص سؤالا الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول فيه: " لم أخرج زكاة الفطر في رمضان الماضي هل صيامي مقبول "؟. 


ورد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "صيامك مقبول إن شاء الله، وزكاة الفطر يجوز فيها القضاء، فإذا كنت قادرا على إخراجها وتكاسلت عن دفعها فقد ارتكبت ذنبا عليك بالتوبة والاستغفار، أما إذا كنت فقيرا ولا تستطيع إخراجها، ولا تملك نفقة يوم وليلة كما يقول الفقهاء فليس عليك زكاة أصلا".  


وأضاف "ممدوح" خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية قائلا إن "موعد زكاة الفطر يكون بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين".

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