حكم نقل زكاة الفطر من بلد إلى آخر للمغتربين في الخارج

وأشار إلى أنه بعد ذلك يرسل المزكي الأموال لمن ينوب عنه في إخراجها للفقراء في موطنه، منوها أن زكاة الفطر مُتعلِّقة بالأبدان لا بالأموال، ومكان إقامة المُسلم المُزكِّي هو المُعتَبر في زكاة فِطره.

حكم التكاسل عن إخراج زكاة الفطر

أرسل شخص سؤالا الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول فيه: " لم أخرج زكاة الفطر في رمضان الماضي هل صيامي مقبول "؟.









ورد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "صيامك مقبول إن شاء الله، وزكاة الفطر يجوز فيها القضاء، فإذا كنت قادرا على إخراجها وتكاسلت عن دفعها فقد ارتكبت ذنبا عليك بالتوبة والاستغفار، أما إذا كنت فقيرا ولا تستطيع إخراجها، ولا تملك نفقة يوم وليلة كما يقول الفقهاء فليس عليك زكاة أصلا".







