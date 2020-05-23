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رياضة

جمال محمد علي: عودة الدوري ستكلفنا مبالغ طائلة

السبت 23/مايو/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة عن تكلفة استكمال الموسم الحالي 2019-2020 قائلا: "سوف تصل إلى 82 مليون جنيه، والقرار النهائي بخصوص الاستكمال من عدمه سيكون بعد عيد الفطر".
 
وقال نائب الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون على فضائية أون تايم سبورت مع سيف زاهر: "متبقي 150 مباراة في دوري we الممتاز، والقسم الثاني متبقي 90 مباراة".

وأكمل:"وفي كأس مصر هناك مباريات بداية من دور الـ16 والثمانية ونصف النهائي والنهائي، وبكافة المنافسات والأقسام متبقي 375 مباراة".
 
وتابع جمال محمد علي: "أندية الدوري الممتاز تعلن الأراء الخاصة بها وفقًا لظروفها أو المطالب الخاصة بها، لكن نحن كاتحاد كرة ووزارة الشباب الرياضة أمام أمرين كلاهما مر سواء بالعودة أو الإلغاء، ولا نرتكز لمصالح الأندية الشخصية."
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