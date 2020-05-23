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متحدث التنمية المحلية: القاهرة والجيزة الأعلى بين المحافظات في الإصابة بفيروس كورونا..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:30 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظتي القاهرة والجيزة هما المحافظتين الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه لابد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لكي لا يكون هناك انتشار أكبر لفيروس كورونا وسط المواطنين.


وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية، أنه يجب ارتداء الكمامات الطبية خارج المنازل وعدم النزول في وقت حظر التجول، وفي أوقات عدم الحظر يفضل عدم نزول المواطنين إلي الشارع إن لم يكونوا في حاجة إلى ذلك.


وأوضح الدكتور خالد قاسم، أنه ينصح المواطنين بعدم عمل تجمعات أو الخروج على الكورنيش بجميع محافظات مصر، كما فعل المواطنون في يوم شم النسيم.


وأشار إلى أن من سيقوم بعمل تجمعات بشرية سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأيضا عدم التواجد في الحدائق العامة والخاصة لأن ذلك ايضا سيعرضهم للمساءلة القانونية.

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