عقب استحواذ السعودية .. نيوكاسل يبدأ مفاوضاته مع بوتشيتينو

أكد صحفي إيطالي أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدأ محادثاته مع مدرب فريق توتنهام السابق، ماوريسيو بوتشيتينو، لبحث إمكانية الحصول على خدماته الموسم المقبل.









وينوي صندوق الاستثمار السعودي، بالتعاون مع رجال أعمال آخرين، الاستحواذ على نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.





وارتبط نيوكاسل بأكثر من لاعب في الفترة الأخيرة، لتعزيز صفوف الفريق، حال اتمام صفقة السعودية.





كذلك انتشرت تكهنات حول إمكانية تغيير المدرب الحالي ل نيوكاسل ، ستيف بروس، والتعاقد مع مدرب جديد قادر على مواكبة التغييرات الجديدة المرتقبة.





وحسب الصحفي الإيطالي نيكولا شيريا، فإن نيوكاسل بدأ بالفعل مفاوضاته مع مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوتشيتينو، لبحث إمكانية الاستعانة بخدماته.





وأصبح بوتشيتينو بلا عمل منذ إقالته من قِبل توتنهام، في شهر نوفمبر الماضي.



