رولزرويس تطرح مجسما لسياراتها كولينان بسعر أغلى من الحقيقية .. صور

أعلنت شركة رولزرويس عن مجسم مصغر للسيارة كولينان والتى تعتبر أول SUV فاخرة على الإطلاق من العلامة البريطانية الفاخرة، والتي ساعدتها على تحقيق مبيعات قياسية العام الماضي .





وأضافت شركة رولزرويس أن عملاءها الحاليين لسياراتها من الممكن أن يقوموا بشراء هذا المجسم المصغر للـ SUV، والذى يقدر بقياس 1:8 مقارنة بالموديل الأصلي.





وأوضحت شركة رولزرويس أنه تم طلاء هذه المجسمات باليد بنفس ألوان كولينان الأصلية، مع إمكانية اختيار 40,000 طبقة لونية مختلفة أو طلب طبقة مختلفة تمامًا حسب رغبة العميل.





وفى الحقيقة أن المجسم نقل كل تفاصيل كولينان الأصلية بدقة مدهشة بفضل استخدام 1000 مكون، كما يستغرق صنع المجسم الواحد 450 ساعة، أي أكثر من نصف وقت صنع كولينان كاملة الحجم.





كما يحتوي المجسم على نسخة مصغرة دقيقة لمحرك V12 تيربو مزدوج سعة 6.75 لتر، مع إمكانية التحكم في المصابيح الخارجية للمجسم عبر ريموت كونترول.





ولم تكشف رولزرويس عن الأسعار بعد ولكنها ستكون أغلى من سيارتك الحالية في الغالب وحصرية للغاية لعملاء العلامة.