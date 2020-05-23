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أخبار العالم

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 52437 حالة

السبت 23/مايو/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 52437 حالة.


وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم، السبت، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 1743 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم "البنجاب" والعاصمة "إسلام أباد" وإقليم "آزاد جامو وكشمير"، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1101 حالات عقب تسجيل 14 وفاة جديدة في إقليم "البنجاب".


يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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