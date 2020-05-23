AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الكشرى للشيف نجلاء الشرشابى.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 09:28 ص
طريقة عمل الكشرى
طريقة عمل الكشرى
Advertisements
هاجر هانئ
الكشرى من الأطباق المصرية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهى واللذيذ، فالنقدم لكم طريقة عمل الكشرى فى المنزل من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كشري:
كوب عدس أسود منقوع
 2 كوب أرز 
كوب شعرية 
مكرونة
حمص مسلوق 
بصلة شرائح

- صلصة الكشرى:
ثوم 
عصير طماطم
 زيت
كمون ناعم 
شطة ناعمة 
ملح وففل

اقرأ أيضا:

- لتقديم الكشرى 
بيض مدحرج 

طريقة تحضير كشري:
 تسلق المكرونة في الماء المغلي مع قليل من الملح حوالي 10 دقائق.. وتترك جانبا
في نفس حلة البصل يسلق العدس والملح ويغطى بالماء
يغطى ويترك على النار حوالى 30 دقيقة
في طاسة تسخن زبدة مع زيت ثم تضاف الشعرية وتقلب حتى تصبح ذهبية.. ثم تضاف للعدس
يضاف الأرز ويترك على النار حتى يتشرب الماء
 تخفض الحرارة ويترك على النار حتى تمام الطهي
 يسخن زيت وفير في حلة ثم يضاف البصل مع التقليب حتى يصبح لونه بني مقرمش
 يصفى من الزيت ويترك جانبا

طريقة عمل صلصة الكشرى:
يسخن الزيت ثم يضاف الثوم ويقلب
 تضاف الصلصة والتوابل والملح والفلفل وتترك على النار حتى الغليان

الدقة:
 يخلط خل مع ثوم مفروم وعصير ليمون وكمون وشطة مع الملح والماء على البارد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه.. لازانيا وكفتة مشوية أحلى من الحاتى

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بخلطة الأرز والبصل وسبانخ مطبوخة ومحشى مشكل.. والحلو: كب كيك جيلي

جددى سفرتك بـ طريقة عمل كفتة أرز بالدجاج

سهل وخفيف.. طريقة عمل كشري إسكندراني

طريقة عمل كشري بالكبدة الإسكندراني .. فيديو

لمائدة الإفطار.. لحمة بالكاري مع أرز بسمتي وشوربة طماطم ..الحلو تشيز كيك التمر

ترشيحاتنا

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

الإفتاء: يجوز أداء صلاة العيد بالمنزل جماعة أو فرادى

بعد الولايات المتحدة.. بريطانيا توجه ضربة قاتلة لـ هواوي

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

دعاء ختم القرآن الكريم .. 5 أخطاء تجعل دعاءَك غير مستجاب

في عيد ميلاده الـ32 .. أسطول سيارات رضوان البرنس "محمد رمضان".. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020