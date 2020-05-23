طريقة عمل الكشرى للشيف نجلاء الشرشابى.. فيديو

الكشرى من الأطباق المصرية التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهى واللذيذ، فالنقدم لكم طريقة عمل الكشرى فى المنزل من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير كشري:

كوب عدس أسود منقوع

2 كوب أرز

كوب شعرية

مكرونة

حمص مسلوق

بصلة شرائح





- صلصة الكشرى:

ثوم

عصير طماطم

زيت

كمون ناعم

شطة ناعمة

ملح وففل





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- لتقديم الكشرى

بيض مدحرج





طريقة تحضير كشري:

تسلق المكرونة في الماء المغلي مع قليل من الملح حوالي 10 دقائق.. وتترك جانبا

في نفس حلة البصل يسلق العدس والملح ويغطى بالماء

يغطى ويترك على النار حوالى 30 دقيقة

في طاسة تسخن زبدة مع زيت ثم تضاف الشعرية وتقلب حتى تصبح ذهبية.. ثم تضاف للعدس

يضاف الأرز ويترك على النار حتى يتشرب الماء

تخفض الحرارة ويترك على النار حتى تمام الطهي

يسخن زيت وفير في حلة ثم يضاف البصل مع التقليب حتى يصبح لونه بني مقرمش

يصفى من الزيت ويترك جانبا





طريقة عمل صلصة الكشرى:

يسخن الزيت ثم يضاف الثوم ويقلب

تضاف الصلصة والتوابل والملح والفلفل وتترك على النار حتى الغليان





الدقة:

يخلط خل مع ثوم مفروم وعصير ليمون وكمون وشطة مع الملح والماء على البارد.