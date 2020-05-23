AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني والقناة الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 10:02 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت، اليوم، السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا".

موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني والقناة الناقلة:

وتقام مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق حيظ دراجي.

بايرن ميونخ ضد فرانكفورت:

ويسعى فريق بايرن ميونخ لتحقيق الثلاث نقاط في مباراة الليلة، لمواصلة ابتعاده بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني.

على الجانب الآخر يطمح فريق فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونخ للهروب من مراكز الهبوط.

ترتيب بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني:

يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فرانكفورت في المركز الـ 13 بـ 28 نفطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة المتعة.. تعرف على موعد كلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. اليوم

الدوري الألماني.. موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه والقناة الناقلة

بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على فولفسبورج بـ الدوري الألماني

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في مهمة تعزيز الصدارة أمام فرانكفورت

ترشيحاتنا

الإفتاء: يجوز أداء صلاة العيد بالمنزل جماعة أو فرادى

مسئول إسرائيلي: الحرب مع الأردن شرط إلغاء اتفاقية السلام

فيديوجراف.. مساجد تركية تبث أغاني ثورية بدلا من الأذان

ليه كدا يا سوسو؟ حمادة هلال يشعل تيك توك بفيديو له مع منة عرفة.. شاهد

بعد الولايات المتحدة.. بريطانيا توجه ضربة قاتلة لـ هواوي

أخبار الرياضة.. عقب مفاوضات الأبيض.. الخطيب يحسم ملف وليد أزارو مع الأهلي.. صفقة من العيار الثقيل يقترب الزمالك من تحقيقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020