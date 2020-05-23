يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت، اليوم، السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا".





موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني والقناة الناقلة:





وتقام مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق حيظ دراجي.





بايرن ميونخ ضد فرانكفورت:



ويسعى فريق بايرن ميونخ لتحقيق الثلاث نقاط في مباراة الليلة، لمواصلة ابتعاده بصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني.

على الجانب الآخر يطمح فريق فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونخ للهروب من مراكز الهبوط.





ترتيب بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني:





يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فرانكفورت في المركز الـ 13 بـ 28 نفطة.



