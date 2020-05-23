نبيل الحلفاوي يشكك في منشور أمير كرارة بشأن حلمه بالشهيد أحمد منسي

وقال نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " أمير كرارة ما قالش الكلام ده.. أدخلوا على صفحته الموثقة وبالمناسبة.. لو كان قد قاله (وهو ما لم يحدث) فهو أمر وارد وغير مستغرب علميا.. ويعرف هذا أي طالب بالسنة الأولى (قسم علم نفس)".