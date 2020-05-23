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فن

نبيل الحلفاوي يشكك في منشور أمير كرارة بشأن حلمه بالشهيد أحمد منسي

السبت 23/مايو/2020 - 11:51 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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آيه عاطف
شكك الفنان نبيل الحلفاوي، في صحة تصريح أمير كرارة بشأن زيارة الشهيد أحمد منسي له في المنام، مشيرًا إلى أنه لم يقل هذا الحديث وأنه لا بد من التأكد من صحة الحساب الذي نشر هذا المنشور.

وقال نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أمير كرارة ما قالش الكلام ده.. أدخلوا على صفحته الموثقة وبالمناسبة.. لو كان قد قاله (وهو ما لم يحدث) فهو أمر وارد وغير مستغرب علميا.. ويعرف هذا أي طالب بالسنة الأولى (قسم علم نفس)".

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ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.‎

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

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