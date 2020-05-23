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منوعات

لقطات مؤسفة.. لحظة سقوط الطائرة الباكستانية المنكوبة من السماء

السبت 23/مايو/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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نهى حمدي
اختفت طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية من الرادار وتحطمت في منطقة سكنية بالقرب من مطار كراتشي بينما كانت طائرة إيرباص A320 في طريقها إلى مدينة لاهور.

وأظهرت لقطات مخيفة اللحظة التي سقطت فيها طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية من السماء قبل أن تحطمت في منطقة سكنية، والنهاية المأساوية لركاب الطائرة الذي بلغ عددهم 107 ركاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 


وأبلغ الطيار عن عطل في المحرك وحاول الهبوط الاضطراري ولكن لقطات جديدة تسلط الضوء على الطريقة المأساوية التي انتهت بها الطائرة، ويظهر المقطع الذي تم نشره عبر الإنترنت أن الطائرة نزلت بسرعة من السماء بالقرب من مطار كراتشي في باكستان وتسقط بطريقة مروعة. 

ثوان وغطت سحابة ضخمة من الدخان الأسود، فقد يعتقد أن الطائرة انفجرت بعد الاصطدام، وتظهر اللقطات استمرار تصاعد الدخان الكثيف إلى السماء عبر المنطقة المكتظة بالسكان.


أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه تم انتشال جثة طفل عمره خمس سنوات من تحت الأنقاض فى موديل كولونى حيث تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا من بينهم طفل مغطى بالتراب وأطفال صغار آخرين من الموقع.

كانت رحلة PK8303 في رحلة داخلية من مدينة لاهور الشرقية إلى مدينة كراتشي الجنوبية عندما أعلنت حالة الطوارئ وتحطمت.

وقالت وكالة المخابرات الحكومية وهيئة الطيران المدني إن 99 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، وقد تم استعادة الصندوق الأسود للطائرة ، الذي يحتوي على تسجيلات صوتية في قمرة القيادة وبيانات الرحلة الفنية ، من قبل المحققين.

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