القصة الكاملة لتحطم الطائرة المدنية الباكستانية قرب مطار كراتشي

تحطمت طائرة مدنية باكستانية ، اليوم الجمعة، اثناء هبوطها في مطار كراتشي. وقال موقع نيوز انترناشيونال الباكستاني، إن هناك أنباء أولية تفيد بأن الطائرة الباكستانية سقطت قرب مطار كراتشي ، بسبب عطل فني في المحرك.





ونشرت قناة "جيو" الباكستانية، مقطعا صوتيا للطيار يقول فيه إن هناك عطلا في المحرك، وذلك قبل فقد الاتصال مع هيئة الطيران المدني، قبل دقيقة من هبوط الطائرة.





ومن جهته قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية إن رحلة طائرة كراتشي المنكوبة تحمل رقم "بي كيه 8303" وكان على متنها 99 راكبا و8 من أفراد الطاقم، فيما قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الركاب المحطمة كان على متنها 107 ركاب.





ونتيجة للانفجار، تعرض عدد من المنازل للتدمير بسبب تحطم الطائرة في منطقة سكنية قرب مطار كراتشي، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عما إذا كان هناك ناجون على متن الطائرة المنكوبة، لكن الأنباء الأولية تفيد بمقتل جميع الركاب والطاقم.





ولفت المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ، إلى أن مستقلة بإجراء تحقيق لمعرفة سبب الحادث، مؤكدا أنه من السابق لأوانه تحديد سبب التحطم.





وقال مصادر في هيئة الانقاذ الباكستانية إنه تم انتشال 15 إلى 20 شخصا من موقع التحطم، كما عثر على جثة طفل عمره 5 سنوات بالموقع.





وأرسل الجيش الباكستاني وحدات التدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة في مدينة كراتشي للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.





وذكرت مصادر في سلطة الطيران المدني أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي وتحطمت قرب المطار الدولي.





وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان الكثيف جراء تحطم الطائرة.





فيما ذكرت تقارير محلية أن الطائرة المنكوبة من طراز إيرباص ايه 320 التي تديرها الدولة كانت متجهة من العاصمة الباكستانية لاهور إلى مطار جناح الدولي.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، يخشى أن يكون هناك المزيد من الضحايا حيث سقطت الطائرة على منطقة سكنية في مدينة كراتشي.





وأظهرت محطة جيو التلفزيونية المحلية حشودًا بالقرب من الحادث الذي بدا أنه بمنطقة مكتظة بالسكان، فيما ظهرت سيارات إسعاف تحاول شق طريقها للقيام بواجبها في عمليات الإنقاذ.