AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

القصة الكاملة لتحطم الطائرة المدنية الباكستانية قرب مطار كراتشي

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:05 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
تحطمت طائرة مدنية باكستانية، اليوم الجمعة، اثناء هبوطها في مطار كراتشي. وقال موقع نيوز انترناشيونال الباكستاني، إن هناك أنباء أولية تفيد بأن الطائرة الباكستانية سقطت قرب مطار كراتشي، بسبب عطل فني في المحرك.

ونشرت قناة "جيو" الباكستانية، مقطعا صوتيا للطيار يقول فيه إن هناك عطلا في المحرك، وذلك قبل فقد الاتصال مع هيئة الطيران المدني، قبل دقيقة من هبوط الطائرة.

ومن جهته قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية إن رحلة طائرة كراتشي المنكوبة تحمل رقم "بي كيه 8303" وكان على متنها 99 راكبا و8 من أفراد الطاقم، فيما قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الركاب المحطمة كان على متنها 107 ركاب.

ونتيجة للانفجار، تعرض عدد من المنازل للتدمير بسبب تحطم الطائرة في منطقة سكنية قرب مطار كراتشي، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عما إذا كان هناك ناجون على متن الطائرة المنكوبة، لكن الأنباء الأولية تفيد بمقتل جميع الركاب والطاقم.

ولفت المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ، إلى أن مستقلة بإجراء تحقيق لمعرفة سبب الحادث، مؤكدا أنه من السابق لأوانه تحديد سبب التحطم.

وقال مصادر في هيئة الانقاذ الباكستانية إنه تم انتشال 15 إلى 20 شخصا من موقع التحطم، كما عثر على جثة طفل عمره 5 سنوات بالموقع. 

وأرسل الجيش الباكستاني وحدات التدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة في مدينة كراتشي للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وذكرت مصادر في سلطة الطيران المدني أن الطائرة المنكوبة كانت متوجهة من لاهور إلى كراتشي وتحطمت قرب المطار الدولي.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان الكثيف جراء تحطم الطائرة.

فيما ذكرت تقارير محلية أن الطائرة المنكوبة من طراز إيرباص ايه 320 التي تديرها الدولة كانت متجهة من العاصمة الباكستانية لاهور إلى مطار جناح الدولي.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، يخشى أن يكون هناك المزيد من الضحايا حيث سقطت الطائرة على منطقة سكنية في مدينة كراتشي.

وأظهرت محطة جيو التلفزيونية المحلية حشودًا بالقرب من الحادث الذي بدا أنه بمنطقة مكتظة بالسكان، فيما ظهرت سيارات إسعاف تحاول شق طريقها للقيام بواجبها في عمليات الإنقاذ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل هبوطها بدقيقة.. تحطم طائرة باكستانية في مطار كراتشي

باكستان: الطائرة المنكوبة كان على متنها 107 ركاب

شاهد.. اللقطات الأولى من تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب

عطل فني.. تفاصيل جديدة بشأن تحطم الطائرة الباكستانية

باكستان: لا ناجون من حادث طائرة كراتشي

شاهد| فيديو جديد للحظة سقوط طائرة الركاب الباكستانية في منطقة سكنية

ترشيحاتنا

أكسفورد تعتزم تجربة لقاح كورونا على الأطفال والشباب وكبار السن

غدا.. السعودية تبدأ تطبيق حظر التجول الكلي طوال اليوم

ثراء جبيل: ما يحدث في صناعة الفن عبث واستهتار بنا كبشر

الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية

أمير كرارة: المنسي جالي في المنام وضحك وقالي إنه مبسوط

كل وانت مطمن .. 10 نصائح تساعد في تناول كحك العيد بدون زيادة الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان changan تقرر طرح موديل جديد في مصر.. صور

5 إشارات تنذر بـ سرطان الغدة الدرقية

أصل وتاريخ كسوة العيد.. احتلت المكانة الأولى بين مظاهر احتفال الفاطميين بعيد الفطر