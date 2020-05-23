باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة بكراتشي إلى 97 شخصا

أعلن الجيش الباكستاني صباح اليوم السبت ارتفاع أعداد ضحايا الطائرة المنكوبة في مدينة كراتشي بجنوب البلاد إلى 97 شخصا .

وقالت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني:"إن فرق الإنقاذ انتشلت 97 جثة من حطام طائرة تحطمت في مدينة كراتشي جنوبي باكستان"، مشيرة إلى نجاة شخصين في تحطم طائرة "إيرباص إيه-320" الباكستانية التي تعرضت لعطل فني عند محاولة الهبوط في مطار كراتشي".

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، عن إدارة الصيانة والهندسة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية، إن آخر فحص للطائرة كان في 21 مارس الماضي.

وأضافت إدارة الصيانة والهندسة في بيان، أن الطائرة لم يكن بها عطل جسيم أو عطل في المحرك أو عجلات الهبوط، مشيرة إلى أن الطائرة قامت برحلة من مسقط إلى لاهور قبل يوم واحد من الحادث.



