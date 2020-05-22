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ديني

الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:51 م
الأزهر ينعى ضحايا
الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية
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محمد شحتة
نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا تحطم الطائرة الباكستانية، إثر سقوطها على منطقة سكنية في مدينة كراتشي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.


وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة باكستان قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال، أعرب الحلبوسي عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف، موجها الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة العراق، مؤكدًا أن زيارة مجلس النواب العراقي ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.


من جانبه، قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر محمد الحلبوسي، على التهنئة بمناسبة عيد الفطر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على العراق ومصر والأمتين الإسلامية والعربية بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.


كما قدم فضيلته الشكر لدولة العراق قيادة وحكومة وشعبا، على الدعوة الكريمة لزيارة العراق، مؤكدا أن العراق بلد عربي له تاريخ عريق، داعيا فضيلته الله تعالى أن يجنب العراق الفتن وأن يحميه من الإرهاب وشروره، وأن يحمي أوطاننا العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.


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