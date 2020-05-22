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ديني

الإمام الأكبر يتلقى اتصالا من رئيس مجلس النواب العراقي للتهنئة بعيد الفطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:02 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، من محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال، أعرب الحلبوسي عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر علوم الدين وثقافة الاعتدال والوسطية ومحاربة التطرف، موجها الدعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة العراق، مؤكدًا أن زيارة مجلس النواب العراقي ستكون ضمن جدول أعماله خلال الزيارة.


من جانبه، قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر محمد الحلبوسي، على التهنئة بمناسبة عيد الفطر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على العراق ومصر والأمتين الإسلامية والعربية بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

كما قدم فضيلته الشكر لدولة العراق قيادة وحكومة وشعبا، على الدعوة الكريمة لزيارة العراق، مؤكدا أن العراق بلد عربي له تاريخ عريق، داعيا فضيلته الله تعالى أن يجنب العراق الفتن وأن يحميه من الإرهاب وشروره، وأن يحمي أوطاننا العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.



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