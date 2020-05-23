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محافظات

بعد تزايد شكاوى الأهالى.. مياه الفيوم تعلن سبب عدم انتظام مياه الشرب بقرية فيديمين

السبت 23/مايو/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بيانا إعلاميا، اليوم السبت، حول ضعف ضغوط مياه الشرب وعدم وصولها لبعض المناطق بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس وتكرار شكاوى الأهالى من عدم توافر مياه الشرب على مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال تلقى اتصالاتهم على الخط الساخن ١٢٥ .

"أصدر اللواء هشام درة رئيس الشركة تكليفاته وتوجيهاته لفريق الصيانه بمركز سنورس لمراجعة المحابس وضغوطات مياه الشرب الخارجة من محطة العزب الجديدة للوقوف على عدم انتظام مياه الشرب داخل بعض الاماكن والمناطق بالقرية وقد رصد فريق الصيانه انه يوجد بالفعل عدم انتظام وصول مياه الشرب فى اماكن متفرقة وهذا ليس راجعا لقلة مياه الشرب المغذية للقرية وانما راجع  لبعض التعديات من جانب أصحاب الجناين والاراضى الزراعية بالقرية لاستخدام مياه الشرب لرى الأشجار وحرمان بعض الاهالى من حق أصيل لهم وهو الحصول على كوب مياه شرب على مدار اليوم وعلى الفور

كلف رئيس الشركة الادارة العامة للرقابة والمتابعة بضرورة النزول على أرض الواقع للتأكد من وجود مياه الشرب وقيام الاهالى بسرقتها واستخدامها فى غير الغرض المخصصة له مما يؤثر على انتظام مياه الشرب داخل منازل المواطنين بقرية فيديمين حيث تم رصد العديد من المخالفات بقيام اصحاب الجناين بالتعدى على خطوط مياه الشرب وسرقتها لرى المحاصيل 

وطالب رئيس مجلس الإدارة المواطنين بضرورة الوقوف بجانب الشركة للتصدى لهؤلاء المواطنين ومحاسبة لكل شخص تسول له نفسه سرقة مياه الشرب وحرمان مواطنين اخرين منها وذلك من خلال الابلاغ عن مواطن يرش مياه الشرب في الشوارع او يروى بها الاراضى الزراعية وتعمل الشركة جاهدة مع كافة المواطنين الشرفاء من أجل وصول وضمان استمرارية خدمة مياه الشرب لأنها حق أصيل لحياة كل مواطن وتتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المواطنين
بعد تزايد شكاوى الأهالى.. مياه الفيوم تعلن سبب عدم انتظام مياه الشرب بقرية فيديمين
بعد تزايد شكاوى الأهالى.. مياه الفيوم تعلن سبب عدم انتظام مياه الشرب بقرية فيديمين
بعد تزايد شكاوى الأهالى.. مياه الفيوم تعلن سبب عدم انتظام مياه الشرب بقرية فيديمين
بعد تزايد شكاوى الأهالى.. مياه الفيوم تعلن سبب عدم انتظام مياه الشرب بقرية فيديمين
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