المشي والعمل وخدمات التوصيل.. حالات السماح بتجول السعوديين فى الحظر الكلى خلال أيام العيد

أوضح تطبيق "توكلنا" فى السعودية حالات معينة يمكن من خلالها التجول أثناء الحظر الكلى الذى أقرته السلطات السعودية فى أرجاء المملكة تزامنًا مع عيد الفطر.









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وأشار تطبيق "توكلنا" إلى أنه بالإمكان الحصول على تصريح للخروج للضرورة أثناء منع التجول الكلي بتصريح فى حالات مثل "تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي ‏أو تصريح مؤقت لسائق أو تصريح عمل أو تصريح موعد طبي أو تصريح خدمات التوصيل".









وشددت السلطات السعودية على أن من لا يلتزم بالوجهة المحددة في التصريح سيعرض صاحبه للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية، والمتمثلة في فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا وهذا ما أكد عليه التطبيق للمستفيدين.









وتطبيق «توكلنا» هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.









بدأت السعودية منذ الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي من مساء أمس، الجمعة، تطبيق قرار منع التجول الكلي، الذي يسري خلال أيام عيد الفطر وحتى الأربعاء المقبل، في إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».







