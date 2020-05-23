حملات نظافة لرفع المخلفات بشوارع مدينة القصير بـ البحر الأحمر

شن مجلس مدينة القصير جنوب البحر الأحمر عدة حملات نظافة بشوارع المدينة لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بمدن المحافظة.
وأعلن مجلس المدينة عن أن اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، وجه بالاستمرار فى حملات النظافة، ورفع جميع المخلفات بكل المناطق، وتكثيف العمل ورصد المخلفات وتجمعات القمامة بصفة مستمرة للنهوض والارتقاء بالمدينة وظهورها بالمظهر الحضارى، حيث قامت شركة النظافة تحت إشراف قسم النظافة والبيئة بالوحدة المحلية، اليوم، برفع المخلفات بمنطقة التلفزيون وبالعديد من المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.
كانت شنت إدارة تموين القصير، حملة على المخابز البلدية بالمدينة، شملت المرور على 4 مخابز، للتأكيد على جودة ووزن الرغيف المنتج وعدم وجود طوابير أو تجمعات، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز.
من جانبه أكد مدير إدارة التموين بالقصير، أن هذه الحملات تأتى بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية، وتطبيق القرارات التموينية الصادرة.