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الاختيار.. عمل انتظرناه

مديحة عاشور

مديحة عاشور

السبت 23/مايو/2020 - 04:15 م
مسلسل الاختيار عمل انتظرناه طويلا ليعيد علينا ذكرياتنا مع أعمال مثل جمعة الشوان ورأفت الهجان وغيرها من الأعمال الوطنية التى تروى أحداث حقيقية، وتزرع فى نفوسنا كبار وصغارا مزيد من الانتماء للوطن وحب بلدنا والفخر بأبطالنا. الاختيار ملحمة رائعة  تفاعل معها الشعب المصرى فرحا وحزنا، حين أثبت هذا المسلسل الرائع دور الفن فى تشكيل الوجدان حيث استطاع الاختيار أن يصحح أفكار جيل كامل اكتسب معلومات مغلوطة عبر سنوات ظلت جماعات الشر تبثها له كالسم فى العسل، وهذا هو دور الفن الحقيقى.

فالفن بكل أشكاله مثل الغناء والتمثيل يستطيع أن يصل للقلوب والعقول ويكون له التأثير الأكبر من أى كلام مباشر، وهذا هو دور القوة الناعمة التى طالما تحدثنا عن أهميتها ونادينا بالاهتمام بها.

الاختيار علامة مميزة فى تاريخ الدراما المصرية، كل من قام بالتمثيل فى المسلسل وكل القائمين على هذا العمل قاموا بأداء أدوارهم بأفضل صورة مما جعل العمل بصمة رمضان ٢٠٢٠.

اتمنى أن يتم تقديم أعمال أخرى مثل نوعية هذا المسلسل وأن نقدم لأبنائنا القدوة والمثل وأن نقدم لوطننا الصورة التى يستحقها فى الدراما والسينما والغناء والكتابة والرسم وكل مجالات الفنون.

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