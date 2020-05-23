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منوعات

رميا بالرصاص.. ناميبيا تعدم 10 أفيال خطرة وتوزع لحومها على المتضررين

السبت 23/مايو/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
أقدمت السلطات في شمال ناميبيا على إعدام 10 أفيال رميًا بالرصاص، في خطوة بررتها الحكومة بالحفاظ على سلامة المزارعين في المنطقة وحماية المحاصيل من التدمير.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة الناميبية روميو مويوندا أن الجهات المسئولة عن الحياة البرية أعدمت الأفيال العشرة على مدار الشهر الماضي، بعد تعديها على الأراضي الزراعية في موسم الحصاد.

وأوضح مويوندا أن الجهات المسئولة لم تجد مفرًا من إعدام الأفيال العشرة بعد أن سببت إصابات خطيرة لبعض المزارعين في شمالي البلاد.

وأوضح مويوندا أن 4 أفيال أُعدمت في إقليم أوموساتي، وأُعدم 4 آخرين في إقليم أوتجوزوندجوبا، فيما أُعدم فيلان في إقليم كافانجو.

وقامت السلطات بتوزيع لحوم الأفيال المعدومة على سكان المجتمعات المحلية التي تضررت من تعدي الأفيال عليها كنوع من التعويض.
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