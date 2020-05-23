AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بادربورن يتعادل 1- 1 مع هوفنهايم في الشوط الأول بالدوري الألماني

السبت 23/مايو/2020 - 04:40 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أنهى فريق بادربورن، الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم، متعادلًا معه بهدف لمثلهما، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح روبرت سكوف التسجيل لهوفنهايم في الدقيقة الرابعة، بعد استلامه لتمريرة رائعة من زميله بافيل كاديربيك، ليتعامل معها بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، مسكنًا إياها الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة، عادل دينيس سربيني النتيجة لبادربورن، بعد خطأ دفاعي في صفوف هوفنهايم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يذكر أن منافسات الدوري الألماني قد عادت للنشاط الأسبوع الماضي، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي نفس الجولة، تقدم بروسيا دورتموند على حساب مضيفه فولفسبورج بهدف نظيف أحرزه البرتغالي جيريرو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. بوروسيا دورتموند يتقدم على شالكة في الدوري الألماني.. فيديو

بوروسيا دورتموند يسجل الهدف الثالث في شباك شالكه من خطأ دفاعي .. فيديو

الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يدك شباك شالكه بالهدف الرابع ..فيديو

الدوري الألماني.. هيرتا برلين يخطف هوفنهايم بهدفين في دقيقتين.. فيديو

إجهاد ما بعد كورونا.. هازارد يخرج مصابا ونزول سانشو فى مباراة دورتموند وشالكه

عودة الحياة للملاعب .. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا كبيرا على شالكة فى الدورى الالمانى ..فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

نتائج طلاب المدارس 2020.. تابع أخبار نتيجتك الآن

تعرف على الفرق بين ارتفاع السكر وانخفاضه في الدم

بجمبسوت أنيق.. ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف

في عيد ميلاده.. أبرز أزمات الفنان محمد رمضان

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. نقل لاعب الزمالك المصاب بكورونا لأحد مستشفيات مصر الجديدة.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون.. وعودة الدوري الإسباني

بعد إصابته بكورونا.. الزمالك: نقل عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-5-2020 والقنوات الناقلة

شاهد.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون بعد تلقيه هدفين في مباراة بلاي ستيشن خيرية

لتعويض غياب الجماهير.. 13 ألف مشجع كرتوني يؤازرون مونشنجلادباخ أمام ليفركوزن.. شاهد

أمير مرتضى يجتمع بـ كارتيرون للحديث عن خطة إعداد الزمالك للمرحلة المقبلة

حفل اعتزال مؤثر لـ نجم أتلتيكو بلباو في زمن كورونا.. فيديو

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن مصير أشرف بن شرقي مع الزمالك

نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

مدرب أهلي جدة يحذر لاعبيه من الإفراط في تناول كحك العيد

مع أحد الشيوخ.. صالح جمعة يودع شهر رمضان بالدعاء وتلاوة القرآن.. شاهد

وائل جمعة: أهلاوي أنا والفخر ليا.. أنا نادي القرن في القارة هو ناديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور