بادربورن يتعادل 1- 1 مع هوفنهايم في الشوط الأول بالدوري الألماني

أنهى فريق بادربورن، الشوط الأول من مباراته أمام هوفنهايم، متعادلًا معه بهدف لمثلهما، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.





افتتح روبرت سكوف التسجيل لهوفنهايم في الدقيقة الرابعة، بعد استلامه لتمريرة رائعة من زميله بافيل كاديربيك، ليتعامل معها بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، مسكنًا إياها الشباك.





وفي الدقيقة التاسعة، عادل دينيس سربيني النتيجة لبادربورن، بعد خطأ دفاعي في صفوف هوفنهايم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.





يذكر أن منافسات الدوري الألماني قد عادت للنشاط الأسبوع الماضي، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.





وفي نفس الجولة، تقدم بروسيا دورتموند على حساب مضيفه فولفسبورج بهدف نظيف أحرزه البرتغالي جيريرو.