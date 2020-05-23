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محافظات

هدايا مادية وعينية.. محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد.. صور

السبت 23/مايو/2020 - 05:15 م
محافظ القليوبية يشارك
محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتهنئة الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها وذلك في إطار حرص المحافظ الدائم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناسبات.

وقدّم محافظ القليوبية خلال الجولة التهنئة للأطفال الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك وقدم لهم الهدايا العينية والمادية.
واستمع المحافظ إلى مشاكلهم ومطالبهم مؤكدًا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدًا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم  متمنين تكرارها دائما.
وأكد المحافظ أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، مشددا على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.
رافق المحافظ فى جولته مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
هدايا مادية وعينية.. محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد.. صور
هدايا مادية وعينية.. محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد.. صور
هدايا مادية وعينية.. محافظ القليوبية يشارك الأطفال الأيتام فرحة العيد.. صور
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