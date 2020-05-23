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أخبار البلد

٦٠ يوما حظرا .. وزارة النقل تحارب كورونا بالتطهير .. ملصقات بالمترو والسكة الحديد.. وتعقيم دوري لكافة قطاعاتها

السبت 23/مايو/2020 - 05:38 م
جولات وزير النقل
جولات وزير النقل
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حمادة خطاب

وزارة النقل تحارب كورونا خلال شهري حظر

ملصقات توعوية بكافة المحطات للتوعية ضد كورونا

حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها

تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت التابعة للوزارة واستراحات الركاب

خلال الشهرين الماضيين ومنذ بداية حظر التجوال، سعت وزارة النقل من خلال عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، نرصد تلك الإجراءات في التقرير التالي..

الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق،  اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، خلال الشهرين الماضيين وذلك من خلال عمليات تطهير وتعقيم محطات المترو والقطارات بالخطوط الثلاثة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل ، الفريق مهندس كامل الوزير.


وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنها تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجري الشركة بشكل يومي إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

السكة الحديد

واصلت هيئة السكك الحديدية، علي مدار الشهرين الماضيين اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا، حيث استمرت الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس، وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات، بالإضافة إلى بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، واستمرار لصق منشورات توعية بالمحطات والقطارات بالوباء وأعراضه.

و أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث ينفذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه، وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

تعليق ملصقات فى المحطات

قامت الوزارة علي مدار الشهرين الماضيين بتعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

السوبر جيت

واصلت الوزارة خلال الفترة الماضية أعمال تعقيم وتطهير أتوبيسات السوبرجيت التابعة للوزارة واستراحات الركاب بخطوط ومسارات أتوبيسات الشركة كافة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا علي مدار الشهرين الماضيين.

الموانئ والمشروعات

أطلقت وزارة النقل حملة موسعة لتعقيم كافة قطاعاتها من موانئ ومقرات هيئات وشركات تابعة لها ومشروعات طريق وكبارى وقطارات حديد وخطوط مترو أنفاق من شركة المترو ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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