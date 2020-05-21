وزارة النقل توضح عدد ركاب قطارات السكة الحديد والمترو أمس.. تعرف عليه

أعلنت وزارة النقل عدد ركاب محطات مترو الأنفاق، أمس الأربعاء، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول ٦٠٠٦٢٣، والخط الثاني ٣٨٨٤٤٩، والخط الثالث ٦٤٩٣٠.





وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد ركاب مترو الأنفاق في خطوطه الثلاثة ١٠٥٣٠٠٢.





فيما بلغ عدد ركاب قطارات السكة الحديد، أمس الأربعاء، ٣٣٩٠٦٨ راكبا في جميع خطوط السكة الحديد.





وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لجميع المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.





يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.



