الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1..فيديو

فاز باير ليفركوزن على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال واحدة من أصعب مباريات الجولة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".





أحرز هدف المباراة الأول كاي هافيرتز في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الاول ثم عدل ماركوس تورام النتيجة في الدقيقة الثانية والخمسين.





وتقدم باير ليفركوزن مرة أخر عن طريق كاي هافيرتز بعد حصوله على ضربة جزاء في الدقيقة 58 وعزز سفين بيندر غلة الأهداف وأحرز الثالث في الدقيقة 81.





و بهذه النتيجة ارتفع رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 53 محتلا بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند النقطة 52 محتلا بها المركز الرابع.





وقاد الجزائري رامى بن سبعيني، تشكيل فريق مونشنجلادباخ ، الذي يعتمد مدربه "روز" على طريقة 4-2-3-1، ويتكون من:





خط الدفاع: ستيفان لانر، ماتياس جينتر، نيكو إلفيدي، رامي بنسبعيني





خط الوسط: فلوريان نيهاوس، توبياس ستروبل، وأمامهما الثلاثي ماركوس تورام، جوناس هوفمان، والحسن بليا.





على الجانب الآخر، أعلن بيتر بوش، تشكيل فريق ليفركوزن، الذي يلعب بطريقة 4-2-3-1 ويتكون من:





خط الدفاع: ميتشيل فايزر، ألكسندر دراجوفيتش، إدموند تابوسبا، دالي سينكجرافين





خط الوسط: تشارليز أرانجيز، سفين بيندر، وأمامهما الثلاثي كريم بلعربي، كريم ديمرباي، موسى ديابي



