AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 05:56 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهنئ المسلمين بعيد الفطر
Advertisements
رحيم يسري
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بعيد الفطر، متمنيا أن يقضوا عيد فطر سعيدا، وذلك في رسالة وجهها لجميع المسلمين.

وقال ترامب في بيان صادر عن مكتبه "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة والقوة في الصلاة والعبادة".

وأضاف أنه على مدى الأسابيع والأشهر الماضية  "قاتلنا فيروس كورونا"كوفيد-19" بالاعتماد على إيماننا وعائلتنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة".

وتابع ترامب "نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى السلام المطمئن.. والارتقاء بالحب والصحبة المشجعة التي يجلبها الدين إلى حياتنا".

واختتم رسالته قائلا  "أفضل تمنياتنا بعيد الفطر .. مبارك وسعيد".

ويبدأ عيد الفطر يوم الأحد، وسط إجراءات مشددة في كثير من الدول، في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على رسالة ميلانيا ترامب للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

عيد فطر «استثنائي» في مصر بسبب كورونا

ترشيحاتنا

دعاء آخر يوم في رمضان

كيف تؤدي صلاة عيد الفطر في المنزل.. أحمد كريمة يوضح.. فيديو

هل أصبح ترامب عرضة للسرقة؟.. متحدثة البيت الأبيض تكشف تفاصيل حساباته المصرفية بالخطأ.. فيديو

أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

الأوقاف تستعد لـ صلاة العيد بـ 10 ضوابط وغرفة عمليات.. والوزير: هصلي في البيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب السرطان.. 5 أضرار خطيرة تسببها المناديل المبللة فى البشرة

فقر الدم وفقدان الشم.. علامات مبكرة للإصابة بفيروس كورونا

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور