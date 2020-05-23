ترامب يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بعيد الفطر، متمنيا أن يقضوا عيد فطر سعيدا، وذلك في رسالة وجهها لجميع المسلمين.





وقال ترامب في بيان صادر عن مكتبه "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر ، نأمل أن يجدوا الراحة والقوة في الصلاة والعبادة".





وأضاف أنه على مدى الأسابيع والأشهر الماضية "قاتلنا فيروس كورونا"كوفيد-19" بالاعتماد على إيماننا وعائلتنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة".





وتابع ترامب "نتذكر الآن أكثر من أي وقت مضى السلام المطمئن.. والارتقاء بالحب والصحبة المشجعة التي يجلبها الدين إلى حياتنا".





واختتم رسالته قائلا "أفضل تمنياتنا بعيد الفطر .. مبارك وسعيد".



