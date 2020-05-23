هل أصبح ترامب عرضة للسرقة؟.. متحدثة البيت الأبيض تكشف تفاصيل حساباته المصرفية بالخطأ.. فيديو

أصبح كرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محل جدل مؤخرًا، ليس بسبب تبرعه بمبلغ ضخم للخدمات الصحية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فحسب، وإنما بسبب انكشاف تفاصيل حساباته المصرفية عن طريق الخطأ.





وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، عرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أمام الكاميرات، خلال إفادة صحفية أمس، وثيقة تضم معلومات مفصلة حول حسابات ترامب المصرفية، بينما كانت تقصد عرض شيك تبرع من الرئيس الأمريكي بمبلغ 100 ألف دولار للخدمات الصحية، وقد ظهر الشيك بالفعل أعلى الوثيقة، لكن بقية البيانات الظاهرة في أسفلها كشفت تفاصيل عن حسابات ترامب.









وأوضح مسئول بالبيت الأبيض أن الأخير لا يستخدم الشيكات الدعائية المقلدة لعرضها في الإيجازات الصحفية، ما يعني أن الوثيقة التي عرضتها المتحدثة صحيحة وتكشف بيانات حقيقية عن حسابات ترامب المصرفية.





وأضافت الصحيفة أن كشف مثل هذه البيانات يجعل من الحسابات المصرفية عرضة للقرصنة الإلكترونية وسرقة الأموال منها.





وكان ترامب قد تعهد في حملته الانتخابية عام 2016 بالتبرع براتب رئيس البلاد البالغ 400 ألف دولار.