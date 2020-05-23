ضغوط بالكونجرس على ترامب للكشف عن سبب إقالة المفتش لينيك

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس النواب الأمريكي يشن حملة ضغط كبيرة على إدارة الرئيس دونالد ترامب للكشف عن أسباب إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك.





ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن نواب بالمجلس قولهم: "الضغط يتزايد وستظهر الحقيقة".





وأضافوا: "لينيك كان ينظر فيما إذا كان وزير الخارجية مايك بومبيو قد استغل أحد المعينين السياسيين الممولين من دافعي الضرائب لأداء مهام شخصية له ولزوجته".





وكان ترامب قد أعلن مؤخرًا عزمه إقالة لينيك قائلا إنه لم يعد يثق فيه.



