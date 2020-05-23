AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضغوط بالكونجرس على ترامب للكشف عن سبب إقالة المفتش لينيك

السبت 23/مايو/2020 - 05:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس النواب الأمريكي يشن حملة ضغط كبيرة على إدارة الرئيس دونالد ترامب للكشف عن أسباب إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك. 

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن نواب بالمجلس قولهم: "الضغط يتزايد وستظهر الحقيقة".

وأضافوا: "لينيك كان ينظر فيما إذا كان وزير الخارجية مايك بومبيو قد استغل أحد المعينين السياسيين الممولين من دافعي الضرائب لأداء مهام شخصية له ولزوجته".

وكان ترامب قد أعلن مؤخرًا عزمه إقالة لينيك قائلا إنه لم يعد يثق فيه.

وبدأ على الفور الاعضاء الديمقراطيون في الكونجرس تحقيقا في هذه الإقالة وقالوا إنهم عرفوا أن لينيك كان يحقق في مخالفات لبومبيو نفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إسرائيل

الرئيس الأمريكي يقيل المفتش العام في وزارة الخارجية

تحقيق جديد مع ترامب بسبب إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية

بعدما شوهها كورونا.. البيت الأبيض يشن حملة لتلميع صورة ترامب

مصر تكشف حقيقة تطبيق حظر التجول الشامل بداية من الثلاثاء.. كورونا يثير أزمة بين أوباما وترامب.. والعثور على السفير الصيني ميتا في شقته في تل أبيب.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

أول تعليق من البيت الأبيض على انتقادات إقالة مفتش الخارجية

ترشيحاتنا

مذيعة بريطانية تروي تجربتها بعد التوقف عن استخدام الشامبو 6 أسابيع.. فيديو

مبقاش ينفع خلاص.. لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

حبس سنة و50 ألف غرامة.. 4 عقوبات لحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

الخطيب يقدم واجب العزاء لأسرة الشيخ صالح كامل

البرازيل تقفز للمرتبة الثانية عالميًا في معدل ضحايا كورونا

شاهد.. حالة نادرة لولادة قطة بـ رأسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

أشهر أكلات عيد الفطر .. 7 أضرار لتناول الرنجة

رولزرويس تطرح مجسما لسياراتها كولينان بسعر أغلى من الحقيقية .. صور