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محافظات

محافظ بني سويف يستعرض تقرير اللجنة الهندسية بخصوص عقار مائل

السبت 23/مايو/2020 - 06:39 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببعض أعضاء اللجنة  الفنية التي شكلها في وقت سابق لمعاينة أحد العقارات الذي تعرض لميل مفاجئ  بحى الأباصيري "مطلع الشهر الجاري "، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة، والتي يرأسها  أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة بني سويف ،وعضوية دكتور بكلية الهندسة، ورئيس الوحدة المحلية، ووكيل وزارة الاسكان ، ومدير الإدارة الهندسية ، وعدد2 من مهندسى المديرية، وعضو من التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة .

واستعانت اللجنة بفريق عمل مساحي ، الذي استخدم أحدث وسائل الرصد المساحي لرصد حركة العقار ، وقد تبين بعد تكرار أعمال الرصد المساحي  أكثر من مرة ، ثبوت العقار  ولا توجد خطورة  بشكل عام بالمبنى حتى الآن، وقامت اللجنة بإعداد عدد من  التوصيات  التي تم عرضها خلال اللقاء ، والتي أمر المحافظ باتخاذ مايلزم لتنفيذها. 

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وكان من أهم تلك التوصيات إلزام المواطن الذي قام بالحفر بجوار العقار المائل " المتسبب الرئيسي في الواقعة " بعمل دراسة علمية للتربة عن طريق احدى كليات الهندسة أو بالمراكز البحثية المتخصصة لدراسة كيفية معالجة التربة لضمان عدم تكرار الميل مرة أخرى لنفس العقار أو لإحدى العقارات المجاورة . 

كما كلف المحافظ رئيس مدينة بني سويف  باتخاذ اللازم لازالة الأدوار المخالفة بهذا العقار الذي تعرض للميل، موجهًا مدير الإدارة الهندسية بسرعة العمل على استصدار  قرار  لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأن عقار آخر  (4 أدوار)  مجاور للبرج الذي حدث له ميل. 

وفي هذا السياق أشار المهندس عبد العزيز  مسلم مدير الإدارة الهندسية، إلى المتابعة اللحظية من قبل محافظ بني سويف لمستجدات هذا الموضوع ، مشيرا  إلى أنه بمجرد إبلاغ المحافظ  بالواقعة، الساعة السادسة مساء الأحد 3 مايو الجاري ،قد  وجه  على الفور لجنة ميدانية تضم لجنة المنشآت الأيلة للسقوط التي تفقدت  الوضع  فورا على الطبيعة، وقامت اللجنة "كإجراء احترازي" بإخلاء عقارين مجاورين للأعمال المخالفة ، وفرض كردون أمنى ، وفي اليوم التالي تمت إعادة المعاينة، وتم التأكد والاطمئنان عن طريق نفس اللجنة . 

وتابع "عبدالعزيز" أن المحافظ قام بعد ذلك بتشكيل  هذه اللجنة للدراسة الأشمل ولزيادة التأكيد، والحلول الجذرية للمشكلة، حيث قد اختصت اللجنة  بمعاينة العقارات المجاورة لأعمال الحفر التي قام بها أحد المواطنين بشارع عبد الحكيم مجاور بحي الأباصيري بمدينة بني سويف وتحديد الأضرار المترتبة على ذلك والأعمال المخالفة ، والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذه المخالفات ، والتأكد من السلامة الإنشائية واقتراح الحلول لتفادى أي ضرر  في هذا الشأن مستقبلا. 

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تشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لأعمال حفر شوارع الأباصيري في بني سويف

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