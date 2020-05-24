النواب يطالبون المواطنين بمواجهة كورونا خلال اجازة عيد الفطر: الدولة قادرة على مواجهة التحديات في التعامل مع الفيروس.. وبرلمانى: الجيش الأبيض أدى دورا بطوليا

نائب: الالتزام بالإجراءات الإحترازية ضرورة لمواجهة فيروس كورونا خلال اجازة العيد

برلمانى:الجيش الابيض يعمل ليل ونهار لانقاذ مرضى فيروس كورونا فى الأعياد

نائب: الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة من اجل مسيرة الوطن













لفت النواب إلي ان الجيش الابيض يقوم بدور بطولي هام لحماية الأرواح خلال اجازة العيد عبر استكمال متابعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد. طالب نواب الشعب المصرى ان يقف خلف القيادة السياسية وان يلتزم الجميع بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال اجازة عيد الفطر ، محذرين من تجاهل التحذيرات التي اطلقتها الدولة بخصوص التجمعات ، و





وقال النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن" الدولة المصرية قادرة على مواجهة جميع التحديات التى تواجهها خاصة فى مواجهتها الشاملة مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





و أكد أن الجيش المصرى الابيض الذين لم يترددوا لحظة واحدة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها فى مواجهتهم البطولية مع فيروس كورونا.





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و ناشد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الشعب المصرى ان يقف خلف القيادة السياسية الحكيمة وان يلتزم الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا ثقته وثقة كل المصريين فى حكمة وقدرة الرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة للحفاظ علي سلامة وأمن الوطن والمواطنين واجتياز الظروف الراهنة التى تمر بها مصر فى مواجهتها الشاملة مع فيروس كورونا.





و قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية أننا نرجو الالتزام بالاجراءات الاحترازية و ندعو الله ان ينقذ مصر وجميع دول العالم من فيروس كورونا المستجد وان يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين بهذا الفيروس داخل مصر والعالم كله ، موجها تحية قلبية لمنظومة الصحة المصرية بجميع أعضائها داخل الجيش المصرى الابيض الذى يواصل العمل ليلا ونهارا لانقاذ مرضى فيروس كورونا.





و قال الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى " نأمل من الله سبحانه وتعالى ان يقى مصر والعالم كله من فيروس كورونا موجها بالتحية والتقدير والاحترام لجميع اعضاء المنظومة الصحية المصرية داخل الجيش المصرى الابيض.





وأـضاف أن هؤلاء الابطال البواسل الذين يقضون اجازة عيد الاضحى المبارك مع المصابين داخل المستشفيات أكدوا للعالم كله انهم قادرون على تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها.





و قال النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى ان عيد الفطر المبارك يأتى هذا العام فى ظل ظروف صعبة تواجه مصر والعالم كله بسبب فيروس كورونا ، متوجها الى الله عز وجل ان يرفع هذا الوباء عن مصر والعالم كله.





ووجه النائب مصطفى الجندى تهنئة وتحية قلبية لابطال الجيش المصرى الابيض من الأطباء واطقم التمرين وجميع من ينتمون للمنظومة الصحية المصرية الذين كانوا على مستوى المسئولية وأكدوا للمصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية انهم لايمكن ان يترددوا لحظة واحدة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها فى مواجهتهم الحاسمة مع فيروس كورونا.





وطالب النائب مصطفى الجندى جميع المصريين الالتزام التام بالتدابير الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا والالتزام التام بالتواجد بالمنازل وعدم النزول الى الشوارع الا للضرورة القصوى سواء خلال أيام عيد الاضحى المبارك او بعد العيد خاصة فى ظل الظروف الراهنة والصعبة بعد انتشار فيروس كورونا ووجود زيادة فى اعداد المصابين.





و اكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب على ضرورة الالتزام التام منا جميعا بالقرارات الحكومية التي تم الإعلان عنها خلال أسبوع العيد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحد من انتشار هذا الوباء.





و اكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب مستقبل وطن بالعاصمة ان الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة من اجل مسيرة الوطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تشهدها الدولة فى جميع انحاء البلاد ، مؤكدا ان ماشهدته مصر خلال ال 6 سنوات الماضية من انجازات ومشروعات قومية كبرى لم يتحقق على مدى اكثر من 50 عاما.





و قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب " نتوجه بالدعاء الى الله عز وجل أن ينقذ مصر والعالم كله من وباء فيروس كورونا، وأن يرحم الشهداء ويشفي المصابين متوجها بتحية قلبية لجيش مصر الابيض من جميع اعضاء المنظومة الصحية المصرية الذى لم يترددوا لحظة فى ان يقضوا اجازة عيد الفطر المبارك مع المرضى المصابين داخل مختلف المستشفيات.