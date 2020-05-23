عودة العمل بالبنوك و البورصة ٣١ مايو بمناسبة عيد الفطر

قرر كلا من البنك المركزي المصري والبورصة المصري، اعتبار غدا الأحد إجازة رسمية بالقطاع المصرفي و سوق المال، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.
وقال البنك المركزي؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية و هيئة سوق المال اعتبارا من الأحد.
ومن المقرر ان يعود الجهاز المصرفي و البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.
ويعزز الجهاز المصرفي من تغذية ماكينات الصراف الآلي بأوراق النقد لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات العيد بالاضافة للتأكيد من اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
وقال البنك المركزي؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية و هيئة سوق المال اعتبارا من الأحد.
ومن المقرر ان يعود الجهاز المصرفي و البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.
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ويعزز الجهاز المصرفي من تغذية ماكينات الصراف الآلي بأوراق النقد لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات العيد بالاضافة للتأكيد من اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.