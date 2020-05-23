على جمعة: السيدة مريم من نسل النبي هارون.. ويوضح كيف كفلها زكريا عليه السلام

وأضاف «

خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم السبت،

أن أم السيدة مريم نذرت ما في بطنها محررًا لخدمة بيت الله، وهو الذي تقام فيه صلوات اليهود، لافتًا: بني إسرائيل أخذوا عن موسى - عليه السلام- ما سمي بخيمة العهد، وهو ما عرف بعد ذلك بقدس الأقداس.