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محافظات

محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 07:38 م
رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية
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قسم المحافظات

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وجاء في البرقية : "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام".

كما بعث المحافظ ببرقية مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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جاء فيها : " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بكل خير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

وأضاف محافظ الفيوم : "إننا نجدد عهدنا لسيادتكم بأن تبقى راية مصر خفاقة دائمًا، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق" .

كما بعث  محافظ الفيوم، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنئ المحافظ الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ الفيوم: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف المحافظ في كلمته لأبناء الفيوم؛ "ندعو المولى عز وجل أن يحقق الشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وإزدهار، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام".


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