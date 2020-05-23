أمتع رمضان .. وأصعب عيد

ثلاثون يوما مرت كأنهم لحظة مرت بسرعة البرق من عمرك .. هذا هو حال إحساس الكثير منا بشهر رمضان الكريم .. جاء ورحل ولازلنا نشعر بتلك المتعة وذاك المذاق اللذيذ الذى عشنا فيه على مدار أيامه التى اتسمت بكل ما هو جميل فى الحياة .. رمضان هذا العام بكل تأكيد مختلف عن كل الأعوام السابقة .. كان لوجود وباء كرونا أثاره الإيجابية الجميلة على الكثيرين .. فهذا كان مقصر فى أداء الصلوات فى موعدها .. فجاء الحظر ليضبط له ومعه أمر الالتزام بأداء الصلاة فى موعدها .. وذاك كان يصلى التراويح بسرعة شديدة حتى لا يتأخر على أعماله الدنياوية .. واخر لم يكن يصلى التراويح من الأساس .. فكانت الكرونا والحظر بمثابة الإنذار الذى أرسله لنا الحق سبحانه وتعالى لكى ينبه عباده بذاك التقصير الذى يسيرون فى ركابه .. وانتبه العباد وجاء الشهر المعظم وسط كل تلك الأجواء التى لم يعتادوا عليها من قبل .. واستطاع الكثيرين تحويل الأجواء السلبية إلى الكثير من الروحانيات الإيجابية لإدراك جمال ومتعة شهر رمضان المعظم .. استمتع معظمنا بالإلتزام بأداء الصلوات فى موعدها .. وكذلك كان هناك المتعة بكل مناسك وتقاليد روحانيات رمضان فى البيت .. لأول مرة يشعر الأب بمتعة أن يكون أمام لأبنائه وبناته فى صلاة العشاء والتراويح .. متعة كانت غائبة ينساها ويغفلها الكثير منا .. وكان وباء كورونا والحظر كلمة السر فى إحياء سنة التفاف الأسرة معا فى الصلاة .. لذا رغم معاناة وألم الوباء .. ومعاناة وألم الحظر والحرمان من الخروج من البيت .. إلا ان شهر رمضان هذا العام كان شديد المتعة بالنسبة للكثيرين لأنه اكتظ بالكثير والكثير من الإيجابيات التى ألقت بظلالها الممتعة والجميلة على روحانيات وسلوكيات ونفوس البشر .. ورغم متعة روحانيات رمضان التى أسعدتنا جميعا .. إلا أن عيد الفطر هذا العام هو أصعب عيد يمر علينا .. لأنه فى الوقت الذى كان الوباء والحظر وسيلة للمتعة فى رمضان كان كلمة السر فى الحزن الذى يخيم علينا ويلقى بظلاله السلبية فى نفوسنا وقلوبنا .. لأول مرة نفتقد اللمه وصحبة وزيارة الأهل والأصدقاء .. لأول مرة نشعر ان الجلوس فى البيت يسبب لنا مرارة وحزن وألم .. فى الأعياد تعودنا على تجمع كل أفراد الأسرة والتزاور بين الأمل والأحباب والأصدقاء .. تلك التقاليد الجميلة التى نحبها واعتدنا عليها نفتقدها فى عيد الفطر المبارك هذا العام .. مما جعله أصعب الأعياد التى تمر علينا .. الله سبحانه وتعالى جعلنا نشعر بالمتعة فى رمضان .. ونستشعر معاناة وصعوبة عيد الفطر .. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأرفع عنا يا ألله الوباء والبلاء عن العالم واحفظ مصر وأهلها بحفظك وحولك وقوتك .