إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بنطاق مركز أبنوب في أسيوط.
اقرأ أيضًا :
كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.
وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة "عادل.ا.ا"، و"خليفه.ح.د" 25 سنة، و"أحمد.م. ف" 40 سنة، و"حسن.د.ع" 48 سنة، و"انور.ر.ع" 14 سنة، و"صلاح.م.م" 20 سنة، و"وائل .ف. ج" 40 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى أبنوب المركزي، وجار تحرير المحضر اللازم.