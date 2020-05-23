AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

السبت 23/مايو/2020 - 09:04 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
Advertisements
إيهاب عمر
أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص  على الطريق الصحراوي بنطاق مركز أبنوب في أسيوط.

اقرأ أيضًا :

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.

وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة "عادل.ا.ا"، و"خليفه.ح.د" 25 سنة، و"أحمد.م. ف" 40 سنة، و"حسن.د.ع" 48 سنة، و"انور.ر.ع" 14 سنة، و"صلاح.م.م" 20 سنة، و"وائل .ف. ج" 40 سنة، وتم نقل المصابين لمستشفى أبنوب المركزي، وجار تحرير المحضر اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة ٣ أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

إصابة ٤ أشخاص في انقلاب تروسيكل بأسيوط

مصرع شخص وإصابة شقيقه في انقلاب سيارة بترعة في أسيوط

تصادم سيارة بـ نخلة في أسيوط يسفر عن إصابة 8 أشخاص

إصابة ضابطين و4 مجندين و4 متهمين في انقلاب سيارة شرطة بـ البداري

ترشيحاتنا

إصابة 13 بفيروس كورونا في أسيوط

28 حالة.. مصر تسجل أكبر معدل وفيات يومية بفيروس كورونا

تكبيرات صلاة العيد.. عددها وكيفية أدائها فى البيت

قرينة الرئيس مهنئة المصريين بعيد الفطر: أسأل الله أن يرفع البلاء عن مصر والعالم

الإمارات تسجل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تعرف على قصة أغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الأتوبيس.. أسما شريف منير بإطلالة كاجوال تشبة الأطفال

فيروس كورونا يصيب الحامل بمخاطر صحية .. أبرزها جلطات دموية

نشرة المرأة والصحة .. هل يزيد هيدروكسي كلوركين خطر الإصابة بكورونا .. هيفاء وهبي تثير الجدل بالحجاب