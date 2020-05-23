إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بنطاق مركز أبنوب في أسيوط.





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كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.



