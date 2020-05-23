انتحار ممثل شاب بعد إطلاق النار على زوجته

هاجن ميلز - 29 عامًا، بعد محاولته قتل أم ابنته الصغيرة، وأطلق عليها عدة أعية نارية قبل أن تتوجه الشرطة لمكان الحادث. كشفت تقارير إخبارية عالمية عن انتحار الممثل الأمريكي الشاب









ولفظ هاجن ميلز أنفاسه الأخيرة، بمدينة مايفيلد في ولاية كنتاكي الأمريكية، قبل يومين، في واقعة هزت أرجاء المدينة الهادئة، بعدما أطلق عدة أعيرة نارية على أم ابنته (إيريكا برايس ) تركزت في الذراع والصدر، وفقًا لما أفادت به شرطة مايفيلد للصحف الأمريكية.





وكشفت صحيفة Chicago Sun Times أن «هاجن» احتجز ابنته البالغة من العمر أربع سنوات، حتى جائت أمها إيريكا برايس إلى المنزل، ثم أطلق هاجن النار على إيريكا عدة مرات.