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فن

انتحار ممثل شاب بعد إطلاق النار على زوجته

السبت 23/مايو/2020 - 09:01 م
انتحار
انتحار
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سعيد فراج
كشفت تقارير إخبارية عالمية عن انتحار الممثل الأمريكي الشاب هاجن ميلز - 29 عامًا، بعد محاولته قتل أم ابنته الصغيرة، وأطلق عليها عدة أعية نارية قبل أن تتوجه الشرطة لمكان الحادث. 


ولفظ هاجن ميلز أنفاسه الأخيرة، بمدينة مايفيلد في ولاية كنتاكي الأمريكية، قبل يومين، في واقعة هزت أرجاء المدينة الهادئة، بعدما أطلق عدة أعيرة نارية على أم ابنته (إيريكا برايس) تركزت في الذراع والصدر، وفقًا لما أفادت به شرطة مايفيلد للصحف الأمريكية. 

وكشفت صحيفة Chicago Sun Times أن «هاجن» احتجز ابنته البالغة من العمر أربع سنوات، حتى جائت أمها إيريكا برايس إلى المنزل، ثم أطلق هاجن النار على إيريكا عدة مرات.

وتوجهت الشرطة إلى مسرح الجريمة، لتقابلهم «إيريكا» في الخارج، التي كانت تعاني من إصابات بأعيرة نارية في ذراعها وصدرها، ثم قام «هاجن» بإطلاق النار على نفسه في مكان الحادث. 
هاجن ميلز هاجن ميلز
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