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فن

في نهار رمضان.. ممثل معروف يشنق نفسه بسبب جائحة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:47 ص
مثل معروف يشنق نفسه
مثل معروف يشنق نفسه بسبب جائحة كورونا
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سعيد فراج
كشفت تقارير إخبارية، هندية عن انتحار الممثل التليفزيوني الهندي مانميت جريوال، يوم الجمعة الماضية 15 مايو، بعدما عانى من أزمة مالية في الفترة الأخيرة بسبب الحظر المفروض لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.  


وأفادت التقارير الإخبارية، أن مانميت جريوال - 32 عامًا، من ولاية البنجاب الهندي، قام بشنق نفسه ليلة الجمعة 15 مايو في منزله في خارجار حيث كان يعيش مع زوجته، ليتم العثور على جثته في صباح اليوم التالي 16 مايو. 
عثر

وقال مانجيت سينج راجبوت، الذي كان يعرف مانميت منذ ما يقرب من سبع سنوات، أن الممثل يواجه أزمة مالية ولم يكن قادرًا على الكسب بسبب الحظر المفروض لمجابهة كورونا. 

وتابع مانجيت سينج راجبوت: «كان مانميت يمر بمشكلة مالية كبيرة وكان يعاني أيضًا من الاكتئاب، الضغط الإضافي لعدم القدرة على سداد القروض في هذه المرحلة». 

وأصاف المنتج مانجيت سينج راجبوت، أنه تم تنفيذ شعائر الدفن لـ مانميت يوم السبت، وتابع قائلًا: «كان مانمين جريوال يعمل على مشاريع مثل الإعلانات التجارية، التي تم تعليقها بسبب الحظر وسط جائحة فيروس كورونا». 

في نهار رمضان.. ممثل معروف يشنق نفسه بسبب جائحة كورونا
في نهار رمضان.. ممثل معروف يشنق نفسه بسبب جائحة كورونا
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