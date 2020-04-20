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فن

بجرعة زائدة من الحبوب المنومة.. محاولة انتحار لـ الممثلة الهندية جاجالا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:53 م
محاولة انتحار
محاولة انتحار
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سعيد فراج
كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام الممثلة الهندية المعروفة جاجالا، بمحاولة انتحار فاشلة أمس الأحد 19 أبريل، وذلك بعدما ابتلعت كمية من الحبوب المنومة، وتم إنقاذها في آخر لحظة. 


وذكرت التقارير أن جاجالا  كانت في حيدر أباد ، لتصوير فيلم Bharatsimha Reddy، وقال شهود عيان إنها عادت في وقت متأخر مع صديقتها سلطانة، وتناولت العشاء وكانت تستعد للنوم.


وبحسب ما ورد كانت سلطانة في الحمام عندما أخذت «جاجالا» الحبوب المنومة، وبعدها بوقت قصير، وجدت سلطانة أن صديقتها الممثلة بدأت تتأرجح أثناء التحدث ثم فقدت الوعي.


واتصلت سلطانة (صديقة «جاجالا») بشقيق الممثلة الهندية، الذي اتصل بصديقه، وسرعان ما نقلوها إلى مستشفى تديره الحكومة، وتم إنقاذها، في حين زعمت الممثلة الهندية أنها تناولت جرعة زائدة بسبب "الوحدة والاكتئاب".

بجرعة زائدة من الحبوب المنومة.. محاولة انتحار لـ الممثلة الهندية جاجالا
بجرعة زائدة من الحبوب المنومة.. محاولة انتحار لـ الممثلة الهندية جاجالا
بجرعة زائدة من الحبوب المنومة.. محاولة انتحار لـ الممثلة الهندية جاجالا
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