قرار جمهوري بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر





عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية: وجاء نص القرار فى مادته الأولى يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بـالمبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:





أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال 1441 هجرية " خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.



