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أخبار البلد

قرار جمهوري بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 09:00 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 231 لسنة 2020 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية.

وجاء نص القرار فى مادته الأولى يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال 1441 هجرية " خمس عشرة سنة ميلادية"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عان 1441 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحربية فى جرائم وفعت قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

قرار جمهوري بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر
قرار جمهوري بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر
قرار جمهوري بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر
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