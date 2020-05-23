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رياضة

"الشباب والرياضة" تكرم البطل إبراهيم عميرة

السبت 23/مايو/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا بالجندي البطل إبراهيم فتحي عميرة الشهير ب " أبو عميرة" أحد الجنود الابطال الذين شاركوا في دحر الارهابيين في مربع البرث بشمال سيناء.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته الكبيرة بتواصله مع احد الجنود البواسل، اللذين يمثلون أحد أفراد جيش مصر العظيم، وسطروا بطولات ستحكى للاجيال القادمة عن شجاعة وبسالة الجندي المصري في التصدي للارهابين وأعداء الوطن.

وأكد أشرف صبحي ان الدولة لا تنسى ابدا شبابها وأبناءها، لافتا الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بشباب مصر في مختلف المجالات.

وأشار صبحي الي ان القوات المسلحة هي الدرع الواقي للوطن، حيث استطاعت القيادة السياسية ان تنقل مصر من مرحلة مظلمة الى مرحلة التطور والتنمية والبناء، والقضاء على كل معتدي يريد ان ينال من تراب هذا الوطن.

وأضاف صبحي ان ما قام به الجندي البطل هو نموذج لشاب مصري ضرب اروع الامثلة في الصمود والتحدي لافتا ان ما قام به ابراهيم عميرة هو تجسيد واقعي لمعنى الولاء والانتماء والحفاظ على ارض مصر ومقدساتها.

وإستجابة له قرر وزير الشباب والرياضة ان يلتقي به الاسبوع المقبل لبحث كافة طلباته، مع توفير كافة أنواع الدعم له ولأسرته، وتكريمه لما قدمه من تضحيات ستحفر في وجدان كل مصري اصيل عاشق لهذا الوطن.
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