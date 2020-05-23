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فن

خمرة في رمضان | ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة على حمام السباحة.. شاهد

السبت 23/مايو/2020 - 09:58 م
ابن عمرو دياب
ابن عمرو دياب
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سعيد فراج
نشر عبدالله عمرو دياب، نجل المطرب عمرو دياب صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها وهو يشرب من زجاجة خمر، مع فتاة ترتدي مايوه بكيني، أمام حمام سباحة. 

وأثار ابن عمرو دياب الجدل حوله بهذه الصورة، وانهالت التعليقات المهاجمه له على الصورة. 


وقال متابع: «خمرا يا عبدالله وفي رمضان»، وقال آخر: «انت عارف ان احنا ف رمضان ولا لا يابنى». 

يأتي ذلك بعدما نشر عبدالله، ابن عمرو دياب صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها وهو يشعل سيجارة، ويدخنها، في أول ظهور له وهو يدخن السجائر، ما فاجأ متابعيه، الذين اندهشوا نظرًا لأن والده لا يدخن، ويحب ممارسة الرياضة. 


من ناحية أخرى طرحت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب مقطوعة جديدة من موسيقى مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني.

كانت أسرة المسلسل، أعلنت أن عمرو دياب هو الذي ألف الموسيقى التصويرية للمسلسل.


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