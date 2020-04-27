شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

نشر عبدالله، نجل الفنان عمرو دياب صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها وهو يشعل سيجارة، ويدخنها، في أول ظهور له وهو يدخن السجائر، ما فاجئ متابعيه، الذين اندهشوا نظرًا لأن والده لا يدخن، ويحب ممارسة الرياضة.
من ناحية أخرى طرحت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب مقطوعة جديدة من موسيقى مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني.
كانت أسرة المسلسل، أعلنت أن عمرو دياب هو الذي ألف الموسيقى التصويرية للمسلسل.
وتتابع أسرة المسلسل تصوير الحلقات المتبقية منه ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المبارك.
لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود وانجي المقدم ورجاء الجداوي وإخراج أحمد شفيق وتأليف تامر حبيب.