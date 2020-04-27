شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

من ناحية أخرى طرحت الصفحة الرسمية للنجم عمرو دياب مقطوعة جديدة من موسيقى مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني.





كانت أسرة المسلسل، أعلنت أن عمرو دياب هو الذي ألف الموسيقى التصويرية للمسلسل.





وتتابع أسرة المسلسل تصوير الحلقات المتبقية منه ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المبارك.



