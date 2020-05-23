مستشار رئيس المؤتمر يهنئ الرئيس والمصريين بعيد الفطر

هنأ المستشار أحمد عصام نائب رئيس المركز العربي الافريقي ومستشار رئيس حزب المؤتمر؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، والشعب بحلول عيد الفطر، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر والمصريين.





وأضاف عصام؛ أن احتفالات عيد الفطر يأتي هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا؛ مشيرا إلى وجوب تقليل الاختلاط حتى لا يتنشر الفيروس بين المصريين؛ وأنه يجب الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس.





وقال نائب رئيس المركز العربي الإفريقي؛ أن احتفال المصريين بالمناسبات الدينية والأعياد المختلفة الإسلامية والمسيحية؛ يعكس مدى ترابطهم وتماسكهم؛ مؤكدا أن وحدة المصريين قوية مثل الصخرة التي تنكسر عليها مؤامرات أهل الشر.



