محمد صلاح يواصل احتفاله بـ عودة تدريبات ليفربول .. تفاصيل

أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول عن سعادته بـ عودة المران في الفريق خلال الفترة الحاليه عقب توقف دام لمدة بسبب ازمه فيروس كورونا .
ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عدد من الصور له و هو في التدريبات وعلق بصوره كره قدم .
وكان الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه منذ مارس الماضي ليعود مران ليفربول منذ ايام
ويخوض لاعبو فريق ليفربول التدريبات الجماعية على شكل مجموعات، حيث بدأ خط الدفاع وخط الوسط التدريبات صباحًا، أعقبهم صلاح وزميليه في خط الهجوم ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عصرا
واعلنت الحكومة الإنجليزية عن عودة الدوري الإنجليزي شهر يونيو القادم، لتقرر رابطة الدوري الإنجليزي عودة التدريبات بدءًا من الثلاثاء الماضي