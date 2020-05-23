AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يواصل احتفاله بـ عودة تدريبات ليفربول .. تفاصيل

السبت 23/مايو/2020 - 10:43 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي والمنتخب الاول عن سعادته بـ عودة المران في الفريق خلال الفترة الحاليه عقب توقف دام لمدة بسبب ازمه فيروس كورونا .

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عدد من الصور له و هو في التدريبات وعلق بصوره كره قدم .



وكان الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه منذ مارس الماضي ليعود مران ليفربول منذ ايام 

ويخوض لاعبو فريق ليفربول التدريبات الجماعية على شكل مجموعات، حيث بدأ خط الدفاع وخط الوسط التدريبات صباحًا، أعقبهم صلاح وزميليه في خط الهجوم ساديو ماني وروبرتو فيرمينو عصرا

واعلنت الحكومة الإنجليزية عن عودة الدوري الإنجليزي شهر يونيو القادم، لتقرر رابطة الدوري الإنجليزي عودة التدريبات بدءًا من الثلاثاء الماضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة الفرعون .. أول ظهور لـ محمد صلاح في تدريبات ليفربول.. وكسر زجاج سيارته

حكم نهائي كأس العالم للأندية يكشف سر حصول محمد صلاح على البطاقة الصفراء

أخبار الرياضة | بيراميدز يخطف ثالث صفقاته من الأهلي.. أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول

إنجازات الفرعون لا تتوقف.. محمد صلاح ضمن أفضل 5 هدافين في أفريقيا

ترشيحاتنا

إصابة موظف بالأكاديمية العربية بفيروس كورونا المستجد

على طريقتها الخاصة .. هبة عبد الغني تستقبل عيد الفطر بلوك جديد

مع التورته والأطفال .. زوجة محمد رمضان تحتفل بعيد ميلاده بإطلالة ناعمة

مراقب أسواق مالية .. 10 معلومات عن محمد فتحي الإعلامي المصاب بـ فيروس كورونا

خمرة في رمضان | ابن عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة على حمام السباحة.. شاهد

عمل تحت التهديد.. الدوحة تخاطر بحياة الموظفين في الخطوط القطرية

AdvertisementS

نجل الشهيد منسي يتفوق في الرماية وينضم لأسرة الخماسي الحديث

الخسائر كارثية.. هاني العتال: استئناف الدوري أفضل من إلغائه

كنت فى صفوف الابيض .. نجم الاهلي السابق: احتفلت مع شقيقي بفوز المصري على الزمالك ..فيديو

أخبار الاهلي .. رمضان صبحي يقترب من الانضمام للمارد الاحمر نهائيا.. أسباب تعثر صفقة باهر المحمدي

نجم الأهلي السابق : أنا أفضل من روبرتو كارلوس .. فيديو

الأهلي يقترب من حسم صفقة ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد نهائيا

الهلال السعودي يقترب من ضم أردا توران نجم برشلونة.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. نقل لاعب الزمالك المصاب بكورونا لأحد مستشفيات مصر الجديدة.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون.. وعودة الدوري الإسباني

بعد إصابته بكورونا.. الزمالك: نقل عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج

أخبار الزمالك| حسم مصير أشرف بن شرقي واجتماع مع كارتيرون بشأن اللاعبين

رغم إني أهلاوي .. محمود أبو الدهب : فرحت بنجاحي فى اختبارات الزمالك ..فيديو

الوداد المغربى يخترق قواعد حظر كورونا استعداد لمواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا

من فوق ضهر الحمار.. كارولين عزمي تتألق فى إطلالة أنيقة.. شاهد

طريقة عمل بسكويت السابليه للشيف أحمد عادل